Белоруссия опустилась на 98 позиций в рейтинге безопасных стран 

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Белоруссия за год потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран, составленном ресурсом Numbeo.

В начале 2020 года Белоруссия располагалась на 16-м месте в рейтинге, на начало 2021 года она опустилась на 114-е место, указано в сообщении.

При этом первое место в рейтинге занимает Катар, последнее — Венесуэла.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.