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Белоруссия опустилась на 98 позиций в рейтинге безопасных стран 

Газета.Ru 38 минут назад
Белоруссия опустилась на 98 позиций в рейтинге безопасных стран
Фото: РИА Новости
Белоруссия за год потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран, составленном ресурсом Numbeo.
В начале 2020 года Белоруссия располагалась на 16-м месте в рейтинге, на начало 2021 года она опустилась на 114-е место, указано в сообщении.
Лукашенко объяснил протесты закрытыми границами
При этом первое место в рейтинге занимает Катар, последнее — Венесуэла.
В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
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В мире , Светлана Тихановская , Центризбирком России
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