Бразилия одобрила использование двух вакцин против COVID-19 

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Национальный регулятор Бразилии Anvisa принял решение по вакцинам, которые будут использоваться для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ходе заседания было принято решение в пользу препаратов англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac.

Специалисты отметили эффективность и безопасность вакцин. Кроме того, они обратились к компаниям с требованием также предоставлять данные регулятору в будущем.