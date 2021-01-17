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Бразилия одобрила использование двух вакцин против COVID-19 

Газета.Ru и ещё 5 32 минуты назад
Бразилия одобрила использование двух вакцин против COVID-19
Фото: РИА Новости
Национальный регулятор Бразилии Anvisa принял решение по вакцинам, которые будут использоваться для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ходе заседания было принято решение в пользу препаратов англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac.
Специалисты отметили эффективность и безопасность вакцин. Кроме того, они обратились к компаниям с требованием также предоставлять данные регулятору в будущем.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 95 млн заболевших, свыше 67,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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В мире , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Германия
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