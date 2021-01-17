В Европе обсуждается ужесточение пограничного контроля 

"Да, мы рассматриваем усиление мер контроля (на границах) внутри ЕС. Не закрытие границ — особенно для тех, кто работает на границах. Нам нужно, чтобы товары распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, потому что ведем обсуждение с европейскими странами", — сказал Бон в интервью радиостанции France Info.