Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Европе обсуждается ужесточение пограничного контроля 

Прайм 1 час назад
В Европе обсуждается ужесточение пограничного контроля
Фото: РИА Новости
Госсекретарь по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Франция обсуждает с другими европейскими странами усиление мер на границах внутри ЕС в связи с распространением коронавируса.

"Да, мы рассматриваем усиление мер контроля (на границах) внутри ЕС. Не закрытие границ — особенно для тех, кто работает на границах. Нам нужно, чтобы товары распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, потому что ведем обсуждение с европейскими странами", — сказал Бон в интервью радиостанции France Info.

Он отметил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.
Страны ЕС закрыли границы с Британией из-за новой мутации COVID
Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция с 18 января ужесточит условия въезда в страну на фоне эпидемии коронавируса, для прибывающих из стран за пределами ЕС будет требоваться обязательный негативный тест на COVID-19 при посадке в самолет и прохождение недельного карантина.
Ранее в ЕС рекомендовали для использования вакцину компании Moderna
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Прайм: последние новости
Власти Австрии продлили локдаун до 7 февраля Власти Австрии продлили локдаун до 7 февраля Глава Parler сообщил, что ему с семьей приходится скрываться из-за угроз Глава Parler сообщил, что ему с семьей приходится скрываться из-за угроз Адвокат Трампа раскрыл детали дела об импичменте Адвокат Трампа раскрыл детали дела об импичменте
Комментарии 2
В мире , МИД , ЕС , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение