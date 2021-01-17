Переход власти в США омрачен беспорядками сторонников Трампа

Джо Байден считает дни до начала своего президентства, собирая военных в центре Вашингтона. В этот раз переход власти в США омрачен беспорядками сторонников Дональда Трампа , что уже привело к запуску второй по счету процедуры импичмента в отношении лидера страны. Станет ли отстранение от должности завершающим аккордом правления скандального президента пока неизвестно, но он и так сделал достаточно, чтобы войти в историю. Какое наследие оставит после себя Трамп, в материале "Газеты.Ru".

Президент-телезвезда

Говоря о президентстве Трампа, пожалуй, необходимо напомнить, как именно он пришел к власти в США. Как писала The New York Times, в преддверии выборов 2016 года бизнесмен и телеведущий активизировал свои попытки по достижению авторитета в политическом мире, потому что тогдашний президент США Барак Обама высмеял его на одном из ужинов в Белом доме.

Неформальное противостояние со своим предшественником красной нитью проходит через все президентство Трампа.

За четыре года американский лидер попытался полностью разрушить наследие Обамы как во внутренней, так и во внешней политике.

Под раздачу попали реформы здравоохранения и миграционная политика. Борьба с нелегалами — одно из главных предвыборных обещаний Трампа, отчасти оно касалось строительства стены на границе с Мексикой , что президент активно пытался реализовать, но завершить так и не смог.

Во внешней политике перемены были не менее важными. За четыре года Трамп вышел из целого ряда международных соглашений, согласованных при администрации Обамы . В частности, Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, парижского соглашения по климату и Тихоокеанского партнерства.

При этом демонтажу подверглись не только соглашения, связанные с Обамой, но и основополагающие документы по контролю над вооружениями — договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и соглашение по открытому небу. В обоих случаях выход США был якобы спровоцирован «нарушениями России », хотя в Москве не раз опровергали все подозрения Вашингтона.

Визитной карточкой Трампа по треку разрушения международных соглашений стали обещания заключения новых сделок, которые будут намного лучше старых.

Однако это удалось сделать лишь с Североамериканским соглашением о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой . Другие попытки Трампа заключить новый договор по Ирану или в сфере контроля за вооружениями провалились.

К новым военным договорам президент США настойчиво пытался подключить Китай , который его администрация выставляла в качестве одной из главных стратегических угроз. Вашингтон начал настоящую антикитайскую кампанию, попытавшись объединить в ней своих союзников, и параллельно вел торговую войну с Пекином под предлогом защиты национальных интересов.

К слову, экономические претензии Трамп имел и к Европе, руководствуясь принципом «Америка прежде всего» он ввел повышенные тарифы на ряд европейских товаров. Попутно президент США рассорился с большинством лидеров Евросоюза , требуя от них повышения расходов на оборону в рамках НАТО . Как писало издание Politico, Трамп даже угрожал выйти из альянса, спекулировал на теме возможного ухода американского контингента из Германии и открыто оскорблял видных лидеров ЕС, в том числе канцлера ФРГ Ангелу Меркель

В целом неоднозначная и отчасти скандальная политика Трампа в отношении партнеров США привела к тому, что в Европе заговорили о необходимости большей самостоятельности и ухода от опоры на Вашингтон.

К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о создании общеевропейской армии, а Меркель призвала задуматься о роли ЕС в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.

Европа также оказала сопротивлению Трампу в вопросах противостояния Китаю и Ирану, которых администрация президента США избрала в качестве своих главных противников. Ключевые государства ЕС — Германия и Франция — не отказались от ядерной сделки по ядерной программе Тегерана , всячески пытаясь обойти санкционное давление США на республику.

По китайскому треку европейцы, поддерживая негативную риторику Вашингтона в отношении «нарушений прав человека в КНР», не стали отказываться от крупного инвестиционного соглашения с Китаем.

Скандал на скандале

Рассматривая президентство Трампа, нельзя не упомянуть о том, что с момента предвыборной кампании его преследовали постоянные скандалы. Самым ярким из них стало дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года и «сговоре» тогдашнего кандидата с Москвой.

Настоящая эпопея о «руке Кремля» длилась вплоть до конца марта 2019 года, когда официальное расследование минюста США по этому вопросу было завершено.

Следователи не смогли доказать существование сговора Трампа с Россией, но само «вмешательство» признали реальным — хотя в Москве не раз опровергали какое-либо влияние на американские выборы.

«Российское дело» затронуло большую часть президентства Трампа, ряд его соратников получили реальные сроки, а любые попытки наладить отношения с Россией фактически провалилась. Впрочем, отсутствие подвижек в налаживании взаимодействия двух стран нельзя назвать проблемой лишь расследования.

Трамп, по сути, с начала своего президенства говорил о желании улучшить отношения с Россией и даже провел ряд встреч с российским президентом Владимиром Путиным . Однако позитивная риторика несколько не соответствовала действиям американского лидера.

США продолжали планомерно вводить антироссийские санкции, обвинять Россию в нарушениях международных соглашений и называть Москву своим стратегическим противником — пока американские СМИ писали о Трампе как о «друге Путина».

Впрочем, «российское вмешательство» — лишь один скандал, связанный с Трампом. За четыре года президента США последовательно обвиняли в расизме, ксенофобии, поддержке сторонников верховенства белых, связях с порноактрисами и неподобающем отношении к женщинам.

По мере приближения новых выборов число скандалов вокруг американского президента стремительно росло. Один из них, связанный с обвинениями в превышении должностных полномочий и давлении на президента Украины с целью получения компромата на своих политических оппонентов, привел Дональда Трампа к попытке импичмента. Он был оправдан сенатом, но все же стал четвертым в истории президентом США, который прошел эту процедуру.

Уже после выборов, отказываясь признавать свое поражение, Трамп был подвергнут импичменту повторно — таких прецедентов в истории США еще не было.

На этот раз его обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за штурма его сторонниками Капитолия. Пока развязка этой истории неизвестна, но если сенат и выступит с обвинительным приговором, то уже после инаугурации Джо Байдена.

Тем не менее, многочисленные скандалы (по крайней мере те, что разразились до дня голосования 3 ноября) не оказали значительного влияния на уровень поддержки Трампа среди населения. На выборах 2020 года за него проголосовали более 74 млн американцев — абсолютный рекорд для кандидата-республиканца и результат лучший, чем у Барака Обамы в 2008 году, который до недавних пор считался самым высоким. Разумеется, у этой народной любви к Трампу есть свои причины.

Условные достижения

Среди однозначных плюсов политики «Америка прежде всего», которую настойчиво продвигал Трамп, можно назвать экономический рост США. В 2020 год страна вошла с устойчивым темпом роста ВВП в 2% и минимальным уровнем безработицы в 3,5%, что президент США не раз называл одним из своих главных достижений.

Однако его экономические успехи вскоре были нивелированы экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19.

Эпидемия сильно ударила по США, подняв уровень безработицы до 14,7% и обрушив реальный ВВП на 33,2% во втором квартале 2020 года.

Вторым условным достижением Трампа можно назвать диалог с Северной Кореей в самом начале его президентства. Тогда американские СМИ пророчили начало настоящей войны между США и КНДР, а сам американский президент во всю критиковал и даже оскорблял своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына

В итоге кризис был нивелирован и Трамп с Кимом провели личные переговоры, на которых договорились начать диалог по денукларизации Корейского полуострова. Впрочем, к моменту завершения полномочий Трампа этот вопрос так и остался незакрытым, несмотря на проведение еще одного саммита с Ким Чен Ыном. Более того, в прошлом году Пхеньян заморозил диалог с Вашингтоном из-за отсутствия какого-либо продвижения — США отказались снять с КНДР санкции, несмотря на встречные шаги Пхеньяна, в частности закрытие испытательных полигонов.

Несмотря на воинственную и местами даже пугающую риторику Трампа, нельзя не признать: он стал самым мирным президентом США за последние 40 лет.

В отличие от своих предшественников, Трамп не начал ни одной войны. Более того, президент выступал за вывод американских сил из горячих точек, что отчасти реализовал в Сирии и ряде других стран. Также нельзя не упомянуть многочисленные, хотя как правило и безуспешные, миротворческие инициативы Трампа. Впрочем, не все они остались безрезультатными. Например, в конце 2020 года благодаря его посредничеству Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, тем самым запустив процесс примирения еврейского государства с арабским миром.

За четыре года Дональд Трамп сделал настоящий прорыв с точки зрения построения диалога между властью и обществом: при нем укрепилась так называемая «твиттер-дипломатия». Трамп активно пользовался соцсетями для собственных официальных заявлений, а также высказывания личного мнения о ключевых событиях в мире. В итоге эту модель взаимодействия с избирателями стали активнее использовать и другие мировые лидеры, взяв на вооружения опыт президента США.

Тем не менее Трамп был лишен этой возможности, поскольку после штурма Капитолия Twitter, Facebook, Instagram и ряд других IT-компаний заблокировали аккаунты президента.

Наследие Трампа

Не исключено, что действующий президент США войдет в историю как один из виновников серьезного раскола в американском обществе. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов , Трамп еще больше разрушил хрупкий двухпартийный консенсус и как его восстанавливать — неизвестно.

«Такого негативного к себе отношения со стороны либеральной Америки не видел ни один предшественник Трампа, будь он демократом или республиканцем. Неприятие президента, пожалуй, стало самым масштабным за многие годы политической жизни США», — добавил эксперт.

«Сам этот феномен и взгляды, которые Трамп исповедовал, можно назвать новым национализмом. По сути, тут важен не он сам, а именно отражение настроений американцев. В этом смысле Трамп, вероятно, войдет в историю как некий ниспровергатель и представитель «антиэлиты», восставший против элиты Вашингтона и предложивший осушить вашингтонское болото», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Федор Лукьянов. При этом будущее «трампизма» зависит от самого Трампа и того, что он будет делать после своего ухода с поста президента, считает научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Ему предстоит тяжелое время, его постараются политически и даже экономически уничтожить. К его бизнесу была масса вопросов, мы также видим, что начинаются демонстративные акции бойкота со стороны каких-то партнеров. Точно будет предпринята попытка инкриминировать ему какие-то уголовные деяния, если не в бытность президентом, то раньше», — отметил эксперт.

То есть Трампу в первую очередь предстоит юридическая битва и захочет ли он в таких обстоятельствах стать лидером какого-либо политического движения — пока неизвестно, считает Лукьянов.

Однако не приходится сомневаться, что Трамп смог бы объединить вокруг себя достаточно большую группу людей, которые видит в нем символ какой-то альтернативы.