Адвокат американского действующего президента Дональда Трампа Руди Джулиани выступил с заявлением, что он как представитель защиты намерен оспорить обвинение в призывах к насилию.

Напомним, что ранее Палата представителей Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Основание: подстрекательства к мятежу.

"Они утверждали, что всякий раз, когда Трамп говорит о фальсификациях на выборах — или я, или кто-либо еще, он призывает к насилию, потому что его слова не соответствуют действительности. Что ж, если вы (представители Демократической партии — ред.) сможете доказать это или хотя бы сделаете свою точку зрения достаточно правдивой, мы перестанем спорить", — цитирует адвоката ABC News.

Джулиани также подтвердил, что работает в составе команды защиты Трампа в предстоящем процессе по делу об импичменте.

Напомним, что за импичмент Трампа проголосовали 232 представителя нижней палаты Конгресса США . Против — 197.

Он обвинен в "подстрекательстве к восстанию" в связи с нападением сторонников Трампа на Капитолий 6 января текущего 2021 года. Резолюцию по вопросу импичмента еще должен рассмотреть Сенат. Это может произойти сразу после инаугурации избранного президента США Джо Байдена: она намечена на 20 января.