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Адвокат Трампа раскрыл детали дела об импичменте 

Прайм и ещё 7 59 минут назад
Адвокат американского действующего президента Дональда Трампа Руди Джулиани выступил с заявлением, что он как представитель защиты намерен оспорить обвинение в призывах к насилию.
Напомним, что ранее Палата представителей Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Основание: подстрекательства к мятежу.

"Они утверждали, что всякий раз, когда Трамп говорит о фальсификациях на выборах — или я, или кто-либо еще, он призывает к насилию, потому что его слова не соответствуют действительности. Что ж, если вы (представители Демократической партии — ред.) сможете доказать это или хотя бы сделаете свою точку зрения достаточно правдивой, мы перестанем спорить", — цитирует адвоката ABC News.

Джулиани также подтвердил, что работает в составе команды защиты Трампа в предстоящем процессе по делу об импичменте.
Байден обсудил с законодателями возможный импичмент Трампа
Напомним, что за импичмент Трампа проголосовали 232 представителя нижней палаты Конгресса США. Против — 197.
Он обвинен в "подстрекательстве к восстанию" в связи с нападением сторонников Трампа на Капитолий 6 января текущего 2021 года. Резолюцию по вопросу импичмента еще должен рассмотреть Сенат. Это может произойти сразу после инаугурации избранного президента США Джо Байдена: она намечена на 20 января.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , телеканал АВС , Нью-Йорк , США
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