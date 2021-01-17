Рассчитано число жертв COVID-19 при неблагоприятном сценарии

Специалисты Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов представили различные сценарии дальнейшего развития пандемии коронавирусной инфекции.
Как полагают ученые, при неблагоприятном сценарии количество инфицированных COVID-19 к началу марта может превысить 170 миллионов человек по всему миру.
При этом возможное число летальных исходов оценивается китайскими учеными более чем в пять миллионов, сообщает South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5639 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 734 728. В столице за последние 24 часа выявили 4674 случая COVID-19.