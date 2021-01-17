Рассчитано число жертв COVID-19 при неблагоприятном сценарии

Специалисты Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая , Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов представили различные сценарии дальнейшего развития пандемии коронавирусной инфекции.

Как полагают ученые, при неблагоприятном сценарии количество инфицированных COVID-19 к началу марта может превысить 170 миллионов человек по всему миру.

При этом возможное число летальных исходов оценивается китайскими учеными более чем в пять миллионов, сообщает South China Morning Post