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Ученые назвали возможное число жертв COVID-19 при неблагоприятном сценарии 

Вечерняя Москва 9 минут назад
Рассчитано число жертв COVID-19 при неблагоприятном сценарии
Фото: twitter.com/XHNews
Специалисты Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов представили различные сценарии дальнейшего развития пандемии коронавирусной инфекции.
Как полагают ученые, при неблагоприятном сценарии количество инфицированных COVID-19 к началу марта может превысить 170 миллионов человек по всему миру.
При этом возможное число летальных исходов оценивается китайскими учеными более чем в пять миллионов, сообщает South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5639 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 734 728. В столице за последние 24 часа выявили 4674 случая COVID-19.
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В мире , Китай , Москва
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