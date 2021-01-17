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Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
Фото: ТАСС
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.
Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.
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В мире , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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