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СМИ: в Австрии продлят жесткий карантин до 7 февраля 

Мир24 8 минут назад
В Австрии продлят жесткий карантин
Фото: «Мир 24» / Эльвира Ислямова (МТРК «Мир»)
Власти Австрии планируют продлить жесткий карантин, действующий в стране, до 7 февраля, сообщает Австрийское агентство печати.
Согласно данным издания, меры останутся в силе еще на несколько недель из-за «британского» штамма коронавируса. После этого, с 8 февраля начнется поэтапный выход из карантина.
На первом этапе планируется открыть школы, торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. В магазинах граждан обяжут носить вместо обычных медицинских масок профессиональные респираторные. Кроме того, обязательная социальная дистанция увеличится до двух метров. Предприятия общественного питания и гостиницы не откроются до конца февраля.
Официально о новых карантинных мерах правительство объявит на пресс-конференции 17 января.
Ранее стало известно, что в Вене прошла многотысячная акция протеста против карантина.
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