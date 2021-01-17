В Австрии продлят жесткий карантин

Власти Австрии планируют продлить жесткий карантин, действующий в стране, до 7 февраля, сообщает Австрийское агентство печати.

Согласно данным издания, меры останутся в силе еще на несколько недель из-за «британского» штамма коронавируса. После этого, с 8 февраля начнется поэтапный выход из карантина.

На первом этапе планируется открыть школы, торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. В магазинах граждан обяжут носить вместо обычных медицинских масок профессиональные респираторные. Кроме того, обязательная социальная дистанция увеличится до двух метров. Предприятия общественного питания и гостиницы не откроются до конца февраля.

Официально о новых карантинных мерах правительство объявит на пресс-конференции 17 января.