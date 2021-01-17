Экс-канцлер ФРГ объяснил события в Крыму в 2014 году расширением НАТО

Страны Восточной Европы и до событий 2014 года могли принять решение, хотят ли они быть в ЕС или в НАТО, отметил Шрёдер в интервью изданию Spiegel.

Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, — считает экс-канцлер.

Назвав возвращение Крыма «нарушением международного права», Шрёдер при этом подчеркнул, что такое утверждение не затрагивает вопроса о причине, по которой жители полуострова сделали выбор в пользу России

Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории Альянса, — указал Шрёдер.