Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Шрёдер объяснил возвращение Крыма в РФ расширением НАТО 

News.ru 38 минут назад
Экс-канцлер ФРГ объяснил события в Крыму в 2014 году расширением НАТО
Фото: ТАСС
Бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер заявил, что воссоединение Крыма с Россией случилось из-за расширения НАТО.
Страны Восточной Европы и до событий 2014 года могли принять решение, хотят ли они быть в ЕС или в НАТО, отметил Шрёдер в интервью изданию Spiegel.

Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, — считает экс-канцлер.

Назвав возвращение Крыма «нарушением международного права», Шрёдер при этом подчеркнул, что такое утверждение не затрагивает вопроса о причине, по которой жители полуострова сделали выбор в пользу России
Постпред России напомнил ОБСЕ о законном присоединении Крыма
Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории Альянса, — указал Шрёдер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Герхард Шрёдер выступил с критикой внешней политики российских властей. По его словам, Кремль перешёл границы, которые нельзя было переходить. Среди таких границ он назвал присоединение Крыма и атаки хакеров на бундестаг. Шрёдер добавил, что власти России поддерживают отношения с немецкой ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
News.ru: последние новости
«Очный» саммит G7 пройдёт в Англии в июне «Очный» саммит G7 пройдёт в Англии в июне Депутат Верховной рады набросился на коллегу после слов о русском языке Депутат Верховной рады набросился на коллегу после слов о русском языке В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19 В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19
Комментарии 259
В мире , Политика , НАТО и Россия , Крым наш , Герхард Шредер , Бундестаг , ЕС , ОБСЕ , Роснефть , НАТО , Грузия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение