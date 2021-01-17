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Шредер назвал расширение НАТО причиной возвращения Крыма в РФ 

Газета.Ru 43 минуты назад
Расширение НАТО назвали причиной возвращения Крыма в РФ
Фото: РИА Новости
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что из-за расширения НАТО произошло воссоединение Крыма и России. Об этом он сказал в интервью изданию Spiegel.
Он отметил, что страны Восточной Европы и до событий 2014 года могли решить, хотят ли они быть в Евросоюзе или в НАТО.

"Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО", — сказал Шредер.

По его словам, это была стратегия окружения России, которая в то время "была гораздо более открытой к сотрудничеству" с Европой и с Североатлантическим альянсом.
Экс-канцлер также заявил, что возвращение Крыма является "нарушением международного права". При этом Шредер указал, что такое утверждение не затрагивает вопроса о причине, по которой это случилось.

"Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — заявил Шредер.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Политика , НАТО и Россия , Крым наш , Герхард Шредер , ЕС , НАТО , Грузия , Республика Крым
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