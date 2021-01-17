Определено место и время проведения очередного саммита G7 

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня, говорится в переданном в РИА Новости сообщении офиса британского премьера.

"Саммит пройдет в Карбис-бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня 2021 года… Премьер-министры и президенты из лидирующих демократических стран мира соберутся вместе в июне в Корнуолле, чтобы обсудить общие проблемы — от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями… Австралия, Индия и Южная Корея приглашены к участию в качестве стран-гостей", — говорится в сообщении.

Встреча станет первым "очным" саммитом "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада , Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС . Саммит может стать первым крупным международным мероприятием для нового президента США Джо Байдена

"Все вместе десять лидеров будут представлять более 60% людей, живущих в демократических странах по всему миру", — поясняется в заявлении.

Отмечается, что "премьер-министр использует председательство Великобритании в G7 для объединения лидирующих демократий мира для восстановления мира после коронавируса и обеспечения более экологичного будущего".

"Как важнейшее объединение демократических стран, G7 долгое время является катализатором решительных действий в международной сфере, направленных на решение крупнейших проблем, стоящих перед нами. Начиная с отмены долга развивающимся странам до осуждения международным сообществом аннексии Россией Крыма, мир наблюдает за тем, как G7 применяет наши общие ценности и дипломатическое влияние на обеспечение большей открытости и процветания нашей планеты", — говорится в заявлении британского премьера Бориса Джонсона.

Выбор Корнуолла в качестве места проведения саммита офис премьера объяснил его красотой, богатым историческим прошлым, ролью во внедрении экологичных инноваций, а также экономической пользой, которую принесет региону саммит G7.

Логотип саммита представляет собой выделенный жирным крупным шрифтом знак G7, под ним надпись "Соединенное Королевство 2021", под ним волнистые линии трех оттенков синего цвета, символизирующие волны, омывающие Корнуолл.