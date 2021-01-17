Англичанка сфотографировала призрака, который приставал к ней 

В Великобритании женщина заявила, что сфотографировала призрака, который приставал к ней. О необычном происшествии написало издание Daily Star.
Женщина рассказала, что несколько месяцев слышала в квартире непонятные голоса. Позже кто-то невидимый стал громить посуду в доме, по ночам срабатывали датчики движения.
Однажды британка обнаружила на груди непонятные следы, которые были похожи на ожоги. Врачи не смогли объяснить природу пятен.
Камеры видеонаблюдения, которые женщина установила в спальне, кажется, приблизили ее к разгадке. На одной из видеозаписей видно, как появляются плавающие шары, за которыми можно разглядеть силуэт.
Теперь британка боится оставаться дома, она ищет человека, который помог бы ей изгнать призрака.
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