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Англичанка сфотографировала призрака, который приставал к ней 

Мир24 15 минут назад
Англичанка сфотографировала призрака, который приставал к ней
Фото: www.pressfoto.ru/ / PRESSFOTO
В Великобритании женщина заявила, что сфотографировала призрака, который приставал к ней. О необычном происшествии написало издание Daily Star.
Женщина рассказала, что несколько месяцев слышала в квартире непонятные голоса. Позже кто-то невидимый стал громить посуду в доме, по ночам срабатывали датчики движения.
Однажды британка обнаружила на груди непонятные следы, которые были похожи на ожоги. Врачи не смогли объяснить природу пятен.
Камеры видеонаблюдения, которые женщина установила в спальне, кажется, приблизили ее к разгадке. На одной из видеозаписей видно, как появляются плавающие шары, за которыми можно разглядеть силуэт.
Теперь британка боится оставаться дома, она ищет человека, который помог бы ей изгнать призрака.
Ранее мы писали, как понять, что в вашем доме завелась нечистая сила. Семь леденящих душу признаков того, что рядом с вами поселился гость из параллельного мира — в темноте не читать!
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В мире , Великобритания
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