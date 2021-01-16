Мужчина попытался ворваться с оружием в Капитолий

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США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина является жителем штата Вирджиния. Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск.

Во время досмотра у него были обнаружены пистолет и боеприпасы, в том числе свыше 500 патронов.