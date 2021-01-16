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Полиция США задержала мужчину при попытке попасть в Капитолий с оружием 

Газета.Ru 23 минуты назад
Мужчина попытался ворваться с оружием в Капитолий
Фото: J. Scott Applewhite/AP
В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что мужчина является жителем штата Вирджиния. Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск.
Во время досмотра у него были обнаружены пистолет и боеприпасы, в том числе свыше 500 патронов.
Капитолий оказался беззащитен перед толпой
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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В мире , Дональд Трамп , Конгресс США
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