Лукашенко высказался за проведение Белоруссией независимой политики

Белоруссия , несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко

Как передает госагентство Белта, такое заявление прозвучало в субботу на приеме от имени президента по случаю старого Нового года. По данным агентства, глава государства, в частности, напомнил, что еще пару лет назад в этом же зале своей резиденции он предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно своей независимости или нет.

"Время проверило нас и дало ответ: достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику", — сказал Лукашенко.

По его словам, прошедший год заставил белорусов посмотреть на мир и свое место в нем "очень широко раскрытыми глазами".

"С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны — кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно", — заметил глава государства.

Он обратил внимание, что суверенитет страны немыслим без сильной власти. Как отметил Лукашенко, это очень важно в тот момент, когда в Белоруссии "вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить конституцию". При этом президент отметил, что сильная власть — это не один человек, а "нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом".

"Мы выстояли — пока выстояли — потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали — сейчас едем. Поэтому объявленный Год единства (в 2021 году в Белоруссии — ред.) — это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом", — добавил Лукашенко.

Во время праздничного вечера он вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам, сотрудникам СМИ.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.