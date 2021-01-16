Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд 

ТАСС и ещё 3 31 минуту назад
Умер банкир Бенджамин де Ротшильд
Фото: Reuters
Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд умер в Швейцарии в возрасте 57 лет. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на семью барона.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда", — цитирует агентство заявление семьи, в котором поясняется, что причиной смерти банкира стал сердечный приступ.

Он умер 15 января в своем поместье в швейцарском Преньи.
Умер самый богатый в мире банкир
Де Ротшильд родился в 1963 году во французском Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами. Согласно данным AFP, стоимость активов группы составляет около €160 млрд
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
ТАСС: последние новости
Армина Лашета избрали новым главой правящего в Германии Христианско-демократического союза Армина Лашета избрали новым главой правящего в Германии Христианско-демократического союза Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых СМИ: директор ЦРУ в начале декабря готова была подать в отставку СМИ: директор ЦРУ в начале декабря готова была подать в отставку
В мире , France-Presse , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение