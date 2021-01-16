Во Франции предложили дать Ассанжу политическое убежище 

Французский депутат Серен Моборнь выступила с предложением предоставить медицинскую помощь и политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, говорится в ее запросе, направленном министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти.

Ситуация, в которой оказался Ассанж, вызывает обеспокоенность у представителей правозащитных организаций и граждан Франции, переживающих за его судьбу, цитирует RT обращение Моборнь.

По словам депутата, в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где находится Ассанж, к началу декабря 2020 года у 65 из 160 заключенных была выявлена коронавирусная инфекция.

«Некоторые из тех, у кого выявлен COVID-19, пребывают в непосредственной близости к камере господина Ассанжа. При этом сам он страдает хроническим заболеванием легких, поэтому входит в группу риска — вирус представляет для него существенную угрозу», — отметила Моборнь.

Она также указала, что Ассанж получил серьезные психологические травмы, находясь в заключении.

Моборнь обратилась к министру юстиции с просьбой найти возможность оказать Ассанжу медицинскую помощь и оплатить соответствующее лечение журналиста, а также предоставить ему политическое убежище во Франции.