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Москва

WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент 

РИА Новости 31 минуту назад
Действующий президент США Дональд Трамп запросил у своих политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление ему импичмента, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По сведениям издания, Трамп, который изначально опасался, что на сторону демократов в палате представителей встанет еще больше республиканцев, хотел узнать, "делал ли он когда-либо что-либо" для тех своих однопартийцев, которые поддержали его импичмент.
Издание указывает, что, по словам помощников Трампа, "президента все больше беспокоят дезертирства против него в собственной партии". Отмечается, что в последние дни действующий президент связывался с республиканцами в конгрессе, чтобы спросить у них совета о том, каких юристов ему нанять для защиты своих интересов в рамках импичмента. Советники Трампа призвали его не делать выбор в пользу своего личного адвоката Руди Джулиани, пишет газета.
Трампу вынесли импичмент
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МВД , Wall Street Journal
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