Действующий президент США Дональд Трамп запросил у своих политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление ему импичмента, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям издания, Трамп, который изначально опасался, что на сторону демократов в палате представителей встанет еще больше республиканцев, хотел узнать, "делал ли он когда-либо что-либо" для тех своих однопартийцев, которые поддержали его импичмент.

Издание указывает, что, по словам помощников Трампа, "президента все больше беспокоят дезертирства против него в собственной партии". Отмечается, что в последние дни действующий президент связывался с республиканцами в конгрессе, чтобы спросить у них совета о том, каких юристов ему нанять для защиты своих интересов в рамках импичмента. Советники Трампа призвали его не делать выбор в пользу своего личного адвоката Руди Джулиани, пишет газета.