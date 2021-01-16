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Москва

Китайские ученые смоделировали два варианта развития пандемии 

РИА Новости 45 минут назад
Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго смоделировала развитие пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом пишет South China Morning Post.
При наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов за ближайшие два месяца. При этом профессор Цзяньго отмечает, что одна пятая от общего числа заболеваний в мире придется на США.

"К началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов", — рассказал он.

Для реализации самого оптимистичного сценария необходимо, чтобы все соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок, правительства стран принимали только эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте. И даже при соблюдении всех этих условий, согласно подсчетам китайских ученых, еще триста тысяч человек умрут от COVID-19 по всему миру к началу марта этого года.
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По словам ученых, основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Это означает, что адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.
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