Глава Минздрава США подал в отставку 

Глава Минздрава США Алекс Азар подал в отставку на фоне беспорядков в здании конгресса 6 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст его заявления.
По данным телеканала, Азар написал заявление ещё 12 января, но согласился исполнять свои обязанности до 20 января.
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф уходит в отставку.
Газета The Wall Street Journal писала, что министр образования США Бетси Девос подала в отставку из-за беспорядков в Капитолии.