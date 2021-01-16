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Украина официально запретила русский язык в сфере обслуживания 

Ura.Ru 20 минут назад
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Фото: РИА Новости
С 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания на Украине обязаны обслуживать посетителей только на украинском. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции.

«Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф», — приводит RT заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Согласно нововведению, которое вступает в силу с 16 января, персонал заведений обязан начинать разговор с гостем на украинском языке, и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке клиентам должны предоставлять информацию о товарах и услугах. Меню и другая информация в письменном виде может дублироваться на других языках.
Норму закрепили в законе 2019 года «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 января 2020 года реклама также обязана выходить на украинском языке. С 16 июля названия остановок, станций и аэропортов пишутся только на украинском. С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли преимущественно на украинский язык преподавания, сообщает телеканал 360.
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В мире , Телеканал "360° Подмосковье"
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