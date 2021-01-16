Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: директор ЦРУ в начале декабря готова была подать в отставку 

ТАСС 19 минут назад
Директор ЦРУ хотела подать в отставку из-за решения Трампа
Фото: Reuters
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел в начале декабря прошлого года готова была подать в отставку после того, как президент Дональд Трамп решил назначить ее заместителем своего сторонника Кэша Пателя. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.
Глава государства намерен был отправить в отставку заместителя Хэспел Вона Бишопа, а на его место поставить Пателя, который должен был заменить директора спецслужбы, если бы она подала в отставку в знак протеста. Кроме того, отмечает портал, президент-республиканец убежден в том, что в ЦРУ до сих пор хранятся засекреченные документы, которые могут навредить его противникам — бывшему президенту Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и другим. Политназначенец, считал глава государства, мог бы помочь ему в публикации этих материалов.
Трамп планировал назначить Пателя заместителем директора ЦРУ 11 декабря, и к тому времени уже были подготовлены соответствующие документы. В тот же день Хэспел впервые за несколько недель решила присутствовать на ежедневном разведбрифинге для президента. После брифинга американский лидер спросил свое окружение, что они думают о ней. Вице-президент Майкл Пенс и юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне принялись защищать Хэспел, после чего Трамп отказался назначать Пателя на пост заместителя директора ЦРУ.
В ноябре прошлого года телекомпания CNN сообщала, что несколько законодателей Республиканской партии в Конгрессе США пытаются предотвратить увольнение Хэспел вслед за отставкой министра обороны Марка Эспера. Как выразился один источник в администрации, попытки директора ЦРУ с помощью сенаторов-республиканцев предотвратить ее увольнение "не помогли" и скорее возымели обратный эффект. Несколько должностных лиц в Белом доме предлагали Трампу сменить главу ЦРУ, отмечала телекомпания.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
ТАСС: последние новости
Помпео утверждает, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе Помпео утверждает, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых В ОБСЕ обеспокоены решением России выйти из ДОН вслед за США В ОБСЕ обеспокоены решением России выйти из ДОН вслед за США
Комментарии
В мире , Марк Эспер , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , ЦРУ , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение