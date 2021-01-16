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Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями 

РИА Новости и ещё 2 45 минут назад
Помпео связал возникновение COVID-19 с лабораториями Китая
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в лабораториях КНР.
Помпео адресовал свое заявление инспекторам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Китай на этой неделе, чтобы расследовать причины пандемии коронавируса.

"Власти США сегодня сообщают новую информацию о деятельности внутри государственных лабораторий Китая в 2019 году", — говорится в письменном заявлении Помпео.

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В частности, по его словам, у США есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заболели еще летом 2019 года — до первого зарегистрированного случая COVID-19.
Кроме того, он отмечает, что по меньшей мере с 2016 года в институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19. По его словам, институт не отчитался о возможных "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса. Помпео также утверждает, что институт вирусологии связан с военными исследованиями.

"Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая", — говорится в заявлении Помпео.

"Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки", — заявил Помпео.

Он вновь призвал обеспечить экспертам ВОЗ доступ ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.
США ранее высказывали подозрения, что коронавирус мог произойти из китайских лабораторий, но не подтверждали свои слова. Нынешние утверждения Помпео также не подкреплены документально. Китай обвинения отрицает.
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В мире , ВОЗ , Китай , США
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