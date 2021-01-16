Ещё один миротворец ООН погиб в ЦАР 

Все новости на карте

Ещё один миротворец ООН погиб в результате нападения на колонну организации в ЦАР , сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

«Был убит миротворец из Бурунди, двое других ранены», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, нападение предположительно совершили бойцы «Коалиции патриотов за перемены».

Он отметил, что генсек напомнил о том, что нападения на миротворцев ООН могут представлять военное преступление.