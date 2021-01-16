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Ещё один миротворец ООН погиб в ЦАР 

RT на русском и ещё 1 13 минут назад
Ещё один миротворец ООН погиб в ЦАР
Фото: Reuters
Ещё один миротворец ООН погиб в результате нападения на колонну организации в ЦАР, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Был убит миротворец из Бурунди, двое других ранены», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, нападение предположительно совершили бойцы «Коалиции патриотов за перемены».
Он отметил, что генсек напомнил о том, что нападения на миротворцев ООН могут представлять военное преступление.
26 декабря 2020 года три миротворца Организации Объединённых Наций (ООН) погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике.
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В мире , Стефан Дюжаррик , ООН , РИА Новости , Бурунди , Ливан , Ливия
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