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Facebook и Instagram разблокировали Трампа 

Газета.Ru 9 минут назад
Facebook и Instagram разблокировали Трампа
Фото: Dado Ruvic/Illustration/Reuter
Ранее заблокированные аккаунты президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook разблокированы. Профили действующего президента США вновь полностью доступны.
Как сообщалось, в СМИ распространилось официально неопубликованное заявление основателя Twitter Джек Дорси о том, что аккаунт в соцсети действующего президента Дональда Трампа будет под блокировкой долгое время.
Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.
6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги прошедших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.
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В мире , Интернет , Джек Дорси , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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