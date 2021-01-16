В ЛНР заявили о пропаже бойца у линии соприкосновения в Донбассе 

"На одной из боевых позиций Народной милиции на дебальцевском направлении военнослужащий, убывший для обследования прилегающей территории в сложных погодных условиях, не вернулся на место несения службы", — заявил Осадчий.

Он не исключил, что из-за плохой видимости ополченец сбился с пути и заблудился. "Личный состав подразделения осуществляет поисковые мероприятия", — пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.