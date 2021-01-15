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Билла Гейтса назвали крупнейшим частным землевладельцем в США 

Newsru.com 40 минут назад
Билла Гейтса назвали крупнейшим частным землевладельцем в США
Фото: РИА Новости
Сооснователь и в прошлом многолетний руководитель Microsoft Билл Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США, пишет российское издание журнала Forbes со ссылкой на The Land Report.
Гейтс скупал сельскохозяйственные угодья на протяжении нескольких лет, и сейчас ему принадлежат участки в 19 штатах, подсчитало издание. Крупнейшие расположены в Луизиане (280 кв. км), Арканзасе (194 кв. км) и Небраске (83 кв. км). Земли напрямую или опосредованно принадлежат Cascade Investments — инвестиционному фонду, который инвестирует средства семьи Гейтса, указал The Land Report.
Часть участков предприниматель скупает через подконтрольный ему инвестиционный фонд Cascade Investment.
Cascade Investments не ответил на запрос Forbes USA. Как именно используются принадлежащие Гейтсу земли, до конца неясно. Журнал обращает внимание, что "дочка" Cascade Cottonwood Ag Management входит в некоммерческую организацию Leading Harvest, которая выступает за защиту культур, почвы и водных ресурсов.
Хотя Гейтс крупнейший частный владелец сельхозугодий в США, он далеко не ключевой землевладелец в стране. Список 100 крупнейших землевладельцев США по версии американского Forbes The Land Report 2019 года сплошь состоит из корпораций.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс давно интересуется сельским хозяйством — с точки зрения науки и экологии. На сайте фонда говорится о четырех целях этой работы: повысить продуктивность небольших фермерских хозяйств и их дохода, развивать потребление доступных и безопасных для человека продуктов, увеличить возможности женщин в сельском хозяйстве.
В частности, в 2008 году фонд объявил о выделении $306 млн на гранты для развития ответственного земледелия в регионе к югу от Сахары и в Южной Азии. Тогда Гейтс заявил, что поддержка сельского хозяйства в развивающихся странах практически игнорировалась в последние десятилетия, а она, по его мнению, является важнейшим инструментом для стимулирования развития районов, где живут беднейшие люди.
Гейтс также вкладывал деньги в создание сельскохозяйственных культур, устойчивых к изменению климата, а также в выведение высокопродуктивных молочных коров.
Билл Гейтс находится на четвертом месте в списке богатейших людей мира по версии Forbes (обновляется в реальном времени). Его состояние насчитывает 120,5 млрд долларов.
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В мире , Билл Гейтс , Мелинда Гейтс , Microsoft , Forbes , США
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