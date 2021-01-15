Актер Марк Ричман умер в 93 года

Первый исполнитель роли Си Си Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара» актер Питер Марк Ричман умер в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщает издание TV Line.
Смерть Ричмана наступила от естественных причин.
Телевизионная карьера Питера Марка Ричмана началась в 1961 году, когда он появился в криминальной драме канала NBC «Сотня Каина». После этого он стал востребован на телевидении. В частности, Ричман снимался в сериалах «Династия», «Беглец», «Внешние границы», «Стар трек», «Беверли Хиллз 90210» и др.
В мыльной опере «Санта-Барбара» Ричман сыграл Си Си Кэпвела.
Он появился в этой роли в первых 33 сериях дебютного сезона, а с 34-й серии его сменил Пол Бёрк. Всего за годы существования сериала исполнитель роли Си Си менялся шесть раз.
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