Актер Марк Ричман умер в 93 года

Первый исполнитель роли Си Си Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара» актер Питер Марк Ричман умер в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщает издание TV Line.

Смерть Ричмана наступила от естественных причин.

Телевизионная карьера Питера Марка Ричмана началась в 1961 году, когда он появился в криминальной драме канала NBC «Сотня Каина». После этого он стал востребован на телевидении. В частности, Ричман снимался в сериалах «Династия», «Беглец», «Внешние границы», «Стар трек», «Беверли Хиллз 90210» и др.

В мыльной опере «Санта-Барбара» Ричман сыграл Си Си Кэпвела.

Он появился в этой роли в первых 33 сериях дебютного сезона, а с 34-й серии его сменил Пол Бёрк . Всего за годы существования сериала исполнитель роли Си Си менялся шесть раз.