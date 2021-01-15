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Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых 

ТАСС и ещё 4 57 минут назад
Китай призвал приостановить вакцинацию пожилых людей препаратом Pfizer
Фото: AP Photo/David Goldman
Китайские специалисты в области здравоохранения призывали приостановить использование вакцины против коронавируса Pfizer среди пожилых людей в связи со смертельными случаями в Норвегии, передает китайская газета Global Times в пятницу.

"Китайские специалисты в области здравоохранения призвали Норвегию и другие страны приостановить использование вакцин против коронавируса на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, особенно среди пожилых людей. Это обращение вызвано сомнением в безопасности этих вакцин в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, получивших прививку", — сообщает издание со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам китайского иммунолога, которые приводятся в газете, новая вакцина на основе мРНК была разработана в спешке и никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей.
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По словам китайских экспертов, смертельные случаи должны быть тщательно проанализированы, чтобы выяснить, была ли смерть вызвана вакцинами или же какими-либо хроническими заболеваниями.
В пятницу в интервью the Global Times вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньци сказал, что если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось, так как основное назначение вакцин на основе мРНК — лечить пациентов.
На четверг в Норвегии зарегистрировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В Норвегии используются две вакцины против коронавируса: Comirnaty, производимая BioNTec/Pfizer, и Moderna. Вакцины были разработаны на основе технологии мРНК и получили временное одобрение в ЕС, как сообщило агентство.
В Норвегии массовая вакцинация началась в конце декабря и первыми получить прививку предложили очень пожилым людям и пенсионерам, проживающим в домах престарелых, включая тех, кому больше 85 лет.
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В мире , ЕС , Pfizer , Газета The Times , Германия , Китай , Норвегия
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