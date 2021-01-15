Недовольные тарифами на газ украинцы штурмом захватили облсовет в Житомире

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Несколько сотен жителей украинского Житомира , протестующих против повышения тарифов на газ, взяли штурмом здание областного совета, сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").

Митинг начался в 11:00 (12:00 мск) на территории предприятий "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт". В акции протеста, по данным издания, участвуют около 250-300 человек.

По дороге к областному совету митингующие также прошли к офису "Житомироблэнерго".

Акции протеста против повышения тарифов на газ проходят в разных регионах Украины. По сообщениям СМИ, в Херсонской области на митинг вышли до 500 человек, в Харьковской — около 50, в Черновицкой — 20.

Протесты также состоялись в Одессе, Полтаве, в Кировоградской, Закарпатской и других областях.

Газ на Украине подорожал с начала года. Также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.

После этого в регионах начались протестные акции с требованием снизить тарифы.