Недовольные тарифами на газ украинцы штурмом захватили облсовет в Житомире

Несколько сотен жителей украинского Житомира, протестующих против повышения тарифов на газ, взяли штурмом здание областного совета, сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").
Митинг начался в 11:00 (12:00 мск) на территории предприятий "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт". В акции протеста, по данным издания, участвуют около 250-300 человек.
По дороге к областному совету митингующие также прошли к офису "Житомироблэнерго".
Акции протеста против повышения тарифов на газ проходят в разных регионах Украины. По сообщениям СМИ, в Херсонской области на митинг вышли до 500 человек, в Харьковской — около 50, в Черновицкой — 20.
Протесты также состоялись в Одессе, Полтаве, в Кировоградской, Закарпатской и других областях.
Газ на Украине подорожал с начала года. Также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.
После этого в регионах начались протестные акции с требованием снизить тарифы.
В среду премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено ввести государственное регулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов до 30%.