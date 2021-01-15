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Москва

Шесть стран ЕС пожаловались в Еврокомиссию на массовые задержки поставок вакцины Pfizer 

ТАСС и ещё 5 57 минут назад
Шесть стран ЕС пожаловались на сокращение поставок вакцины Pfizer
Фото: РИА Новости
Шесть стран Северной Европы и Балтии направили совместное письмо в Еврокомиссию, где призвали ускорить поставки вакцины от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщило в пятницу Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

"В письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания совместно обращаются к Еврокомиссии с просьбой способствовать активизации производства вакцины и ускорить ее поставки", — говорится в сообщении.

Письмо было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.
Pfizer сократит поставки вакцины в Европу
Страны также выразили обеспокоенность тем, что Pfizer со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в Европу.
Ранее Норвежский институт здравоохранения сообщил, что Pfizer со следующей недели снизит поставки вакцины в Норвегию и другие страны Европы из-за реорганизации производства. Компания в результате реорганизации планирует увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд В какие сроки Pfizer закончит обновление производства, пока не известно.
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В мире , Стелла Кириакидис , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Норвегия
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