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ЛНР обвинила Украину в теракте на газопроводе 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
ЛНР обвинила Украину в теракте на газопроводе
Фото: РИА Новости
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева обвинила Киев в теракте на газопроводе в ЛНР.

"Начало 21 года увенчалось очередным террористическим актом со стороны Украины. Сегодня в районе 5 часов утра вблизи населенного пункта Глафировка был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм", — заявила Кобцева журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Армия , Ольга Кобцева , Киев , Луганск , Минск
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