Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии 

ТАСС 39 минут назад
По словам руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяны Валовой, еще до начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации
Сценарий, при котором мир сможет вернуться к состоянию до пандемии коронавируса, маловероятен. Такое мнение выразила в пятницу руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая в ходе дискуссии "Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?" в рамках Гайдаровского форума.

"Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий, — сказала она. — Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично".

"Вопрос в том, каким будет новое состояние? Будет ли больше национализма и опоры на собственные силы в экономических и социальных моментах или будет больше сотрудничества и интеграции?" — добавила Валовая.

По ее мнению, будет выбран интеграционный вариант развития событий. "История учит, что после вызовов человечество принимало всегда верное решение, как, например, создание ООН и европейских экономических сообществ. История доказывает, что, если есть общий враг, люди соглашаются на объединение", — пояснила она.
Коронавирус обвалил биржи Европы
По мнению дипломата, еще до начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации. "Это не просто трансформация рядового уровня, это изменения, которые происходят раз в несколько столетий. Мир живет сейчас в эту трансформационную эпоху. Пандемия с одной стороны ускорила этот переход, с другой — подсветила вызовы и измерения новой социально-экономической формации", — указала Валовая.
По ее словам, именно в эту эпоху люди увидели, как они глобально зависимы во всех отношениях.
ТАСС: последние новости
В Минске задержали двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности В Минске задержали двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности Алиев заявил о начале "большого возвращения" в Карабах Алиев заявил о начале "большого возвращения" в Карабах Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса Регулятор ФРГ проверяет сообщения о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса
Комментарии 24
В мире , Видео , Татьяна Валовая , ООН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
01:30
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
Происшествия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение