На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы 

Ранее Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.

"На Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории — это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении на Украину", — цитирует Николенко агентство УНИАН.

Он добавил, что Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.