На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы 

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.
"На Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории — это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении на Украину", — цитирует Николенко агентство УНИАН.
Он добавил, что Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.
Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена на Украину.