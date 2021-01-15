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Москва

Компания Pfizer решила сократить поставки вакцины в Европу 

News.ru 51 минуту назад
Компания Pfizer намерена снизить поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения в Норвегии.
Объёмы поставок будут сокращены со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей. Когда компания возобновит снабжение Европы в прежних объёмах, не уточняется.
В институте отметили, что Норвегия из-за решения Pfizer в период с 18 по 24 января недополучит 7,8 тысячи доз препарата. Для вакцинации будет использоваться запас, который был создан на случай непредвиденных обстоятельств, передаёт РИА Новости.
Бельгиец умер после вакцинации от COVID-19
Вакцинация в Норвегии препаратом Pfizer стартовала 27 декабря. В начале года стало известно о том, что после прививки скончались 23 человека. К настоящему времени число летальных исходов возросло до 23. В Германии скончались 10 привитых, случаи гибели людей, получивших прививку, были зафиксированы и в ряде других стран.
Ранее NEWS.ru писал, что поставки вакцины Pfizer в Россию не планируются. По данным источников на фармрынке и в госструктурах, никаких переговоров на данную тему не ведётся. Сама компания к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своего препарата на территории РФ не обращалась.
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В мире , Видео , Pfizer , РИА Новости , Германия , Норвегия
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