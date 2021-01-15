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Москва

В Минске задержали двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности 

ТАСС 1 час назад
Правоохранительные органы Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестной деятельности в стране, одним из которых является белорусский журналист Андрей Александров. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

"Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска. 12 января они задержаны. Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска", — отметил замглавы МВД в комментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.

"В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тыс. долларов США и евро", — добавил Казакевич.

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Комментарии 44
В мире , Видео , Андрей Александров , МВД
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