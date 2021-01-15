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Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 

РИА Новости 20 минут назад
Парагвай зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения Республики Парагвай зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Парагвай", — отметили в фонде.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.
Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", — приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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В мире , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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