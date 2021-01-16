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Байден представил подробный план вакцинации от коронавируса 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Байден представил подробный план вакцинации от коронавируса
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Избранный президент США Джо Байден предложил план вакцинации от СOVID-19, который должен позволить сделать 100 миллионов инъекций за 100 дней его президентства, то есть до конца апреля.
План предусматривает максимальное расширение вакцинации путем сотрудничества с местными властями. Особое внимание будет уделено наименее благополучным слоям населения. Властям штатов компенсируют расходы на участие Национальной гвардии в подготовке и организации вакцинации.
Планируется организовать новые центры вакцинации под руководством агентства по чрезвычайным ситуациям FEMA. Будут организованы мобильные клиники для бедных городских и отдаленных сельских районов.
Также внимание будет уделяться тому, чтобы привиться можно было в аптеках. До 90% американцев живут в пределах 5 минут езды на машине от ближайшей аптеки.
Будут запущены новые программы по вакцинации в особо рискованных с точки зрения заражения коронавирусом местах, таких как приюты для бездомных, тюрьмы, психиатрические больницы.
Будут предприняты меры для резкого увеличения производства и поставок вакцины. Планируется также значительно увеличить число медицинских работников, задействованных в вакцинации.
Наконец, будет запущена программа обучения населения, чтобы люди доверяли вакцине.
В США вакцинация ведется с декабря, уже привито первой дозой более 10 миллионов человек. Однако вакцинация идет намного медленнее, чем планировалось.
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В мире , Джозеф Байден , Москва , США
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