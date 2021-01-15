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В Германии нарушителей карантина посадят в «тюрьму» 

Павел Тиунов 55 минут назад
В Германии нарушителей карантина посадят в «тюрьму»
Фото: Reuters
В Саксонии местные власти решили переоборудовать здание общежития для беженцев под «тюрьму» для нарушителей локдауна, сообщает издание Bild. Заключать будут людей, которые неоднократно нарушали противоэпидемические требования.
Официально учреждение предназначено для «принудительного размещения» лиц, которых не раз уличали в нарушении карантинных мер. Журналисты отмечают, что решение местным властям пришло на замену менее популярных инициатив: так, ранее в стране звучали призывы помещать «ковид-диссидентов» в психиатрические больницы, а также закрывать их в отелях или больницах.
В Дрездене определили здание под будущую «тюрьму». Это общежитие для беженцев, построенное в 2017 году. Территорию уже обнесли забором. Предполагается, что за содержанием нарушителей карантина будут следить полицейские. При этом не исключено, что нахождение в «тюрьме» окажется платным.
В Министерстве социальной защиты отметили, что изолировать будут только тех людей, кто неоднократно игнорировал карантинные меры. Сначала нарушителю сделают предупреждение, затем оштрафуют и только потом отправят в суд, который определит срок заключения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики поставили под вопрос будущее процветании Германии из-за пандемии, повлиявшей на благополучие немецких автопредприятий. По словам экспертов, Берлин рискует потерять ведущую роль в Евросоюзе, если немецкий автопром уступит американским компаниям. При этом если Германия перестанет быть лидером ЕС, Евросоюз в свою очередь станет значительно слабее, резюмировали специалисты.
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В мире , ЕС , Минтруд
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