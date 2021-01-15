Польша бросает вызов США

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают национальное законодательство.

Данное решение непосредственно связано с информационной зачисткой, продолжающейся в США в отношении Дональда Трампа и его сторонников.

"цензура, которая является прерогативой тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе". Польские официальные лица весьма резко отреагировали на происходящее. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий написал, что "алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не могут решать, какие взгляды верны, а какие — нет". Он отметил, что

В свою очередь, госсекретарь польского Минюста Себастьян Калета заявил, что удаление аккаунта Трампа из Facebook было лицемерным, политически мотивированным и "равносильно цензуре".

Для польских правых, включая правящую партию "Право и справедливость" , трения с западными социальными сетями привычны. В ноябре Facebook отключил от учетной записи, у которой было 780 тысяч подписчиков, депутата сейма Януша Корвина-Микке, известного скандальными ультраправыми высказываниями.

Стоит отдать должное польским властям, проявляющим сейчас куда больше стойкости, последовательности и принципиальности, нежели заокеанские республиканцы, значительная часть которых бросилась каяться, отрекаться от прошлого и обличать Трампа. Да и многие зарубежные политики предпочли дистанцироваться от ставшего токсичным почти бывшего президента США, как это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , удаливший из Twitter их совместное фото, долгое время бывшее обложкой его аккаунта.

Причем все это происходит в ситуации, когда обстоятельства для Варшавы очень непростые, а перспективы весьма смутные.

Дональд Трамп был для польских властей куда большим, нежели просто еще одним президентом старшего и главного геополитического партнера Польши. Он был для них истинным единомышленником в нараставшем все последние годы внутреннем расколе западного мира. Их позиции совпадали как по самым актуальным политическим темам (вроде скептического отношения к Евросоюзу ), так и по основополагающим мировоззренческим вопросам (твердая приверженность традиционным ценностям).

Теперь же Трамп не просто потерпел поражение на выборах. Его победители явно вознамерились политически и информационно уничтожить своих соперников, прибегая к методам, которые еще совсем недавно казались немыслимыми. Пока речь идет только о внутриамериканских процессах, но очевидно, что при таком радикализме и идеологической заряженности новой администрации вопрос очень короткого времени, когда Вашингтон переключит свое внимание и на внешнеполитических партнеров, не демонстрирующих должной степени сознательности и приверженности самым прогрессивным идеям.

А Польша на пару с Венгрией — в первых рядах на вразумление в соответствии с новейшими идеологическими стандартами и передовыми политическими практиками.

Собственно, предупреждающие звоночки прозвучали сразу после победы Байдена на выборах. Например, в декабре в The New York Times была опубликована колонка за авторством Роберта М. Гейтса , бывшего министра обороны, занимавшего пост при республиканце Буше-младшем и демократе Обаме. Рассуждая о внешней политике нового президента, он прямо написал, что США должны

"определить последствия для государств — членов НАТО, таких как Турция, Венгрия и во все большей степени Польша, которые двигаются к авторитаризму (или полностью приняли его)".

Кто-то может задаться вопросом: а как же антироссийский вектор, который неизменно служит основой для прочного сотрудничества Варшавы и Вашингтона? Неужели Штаты откажутся от партнерства с поляками, ослабив собственные позиции в ключевой для противостояния с Россией стране? Тем более что размах русофобии польских властей можно оценить исключительно в превосходной степени.

Но дело как раз в том, что проблемы для американцев тут никакой нет. Вне зависимости от того, каким политическим силам предстоит стоять во главе польского государства — нынешним реакционерам или их либеральным оппонентам, Польша в любом случае будет проводить жестко антироссийскую политику и поддерживать сотрудничество с США. Вот только со вторыми новой администрации в Вашингтоне не придется терпеть возмутительные вещи типа национализма, гомофобии, поддержки католической церкви , антииммигрантской политики, ограничения абортов и так далее.

Привычная и очень удобная для Польши диспозиция, которая позволяла играть на усиливающихся противоречиях ЕС и США, уходит в прошлое. Теперь она станет одной из точек, где сойдутся интересы Вашингтона и Брюсселя в общем стремлении наказать строптивых реакционеров со слишком уж масштабными геополитическими амбициями и склонностью к усилению независимости.

Судя по всему, польские власти отдают себе в этом отчет. И решили действовать на опережение — используя тот самый ресурс национального суверенитета, который они так старательно прокачивали много лет.

Однако одно дело — добиваться успеха, балансируя на разногласиях Европы и Америки, и совсем другое — стать объектом их общей политики и выдерживать объединенное давление.

Зрелище обещает быть увлекательным.