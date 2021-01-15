Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направляется в Шушу — ключевой город территорий Нагорного Карабаха. Видео, снятое супругой главы государства Мехрибан Алиевой, опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».
Напомним, 11 января в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, инициатором которой выступил Владимир Путин. В ходе переговоров было принято решение о создании трехсторонней рабочей группы. Она будет заниматься восстановлением экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.