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Москва

Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направляется в Шушу — ключевой город территорий Нагорного Карабаха. Видео, снятое супругой главы государства Мехрибан Алиевой, опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».
Напомним, 11 января в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, инициатором которой выступил Владимир Путин. В ходе переговоров было принято решение о создании трехсторонней рабочей группы. Она будет заниматься восстановлением экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.
В мире , Видео , Политика , Ильхам Алиев , Мехрибан Алиева , Владимир Путин
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