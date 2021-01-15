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Байден представил план стимулирования американской экономики 

РИА Новости и ещё 6 17 минут назад
Байден представил план спасения Америки
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов: он призвал конгресс к дополнительному выделению средств на вакцинацию, тестирование и открытие школ.

"План избранного президента по спасению Америки стоимостью 1,9 триллиона долларов амбициозен, но достижим, поможет экономике и начнет побеждать вирус", — говорится в заявлении команды переходного периода — штаба Байдена.

Согласно предложению Байдена, 170 миллиардов долларов должны пойти на поддержку старшим школам и высшим учебным заведениям, а 130 миллиардов — на поддержку безопасного открытия учебных заведений.

"Это поможет достичь цели первых 100 дней президентства по возобновлению работы школ", — говорится в документе.

"В соответствии с планом избранного президента 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей", — говорится в заявлении.

"Байден призывает конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для спасения жизней американцев, и выполнить его план по созданию национальной программы вакцинации, расширению тестирования, мобилизации программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом", — говорится в заявлении.

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В мире , США , Джозеф Байден
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