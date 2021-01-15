В США по факту штурма Капитолия открыли 98 уголовных дел 

Подозреваемыми числятся 300 человек, заявил и.о. федерального прокурора Майкл Шервин.
В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 граждан.
Шестого января сторонники президента США штурмовали Капитолий после митинга Дональда Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.