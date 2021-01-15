ФБР рассказало об угрозах в преддверии инаугурации Байдена

В частности, бюро обеспокоено большим количеством разговоров о возможных мероприятиях в этот день, в том числе и о вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах штатов по всей стране. В частности, опасения вызывает возможность проявления насилия на этих шествиях.

Рэй подчеркнул, что ФБР отслеживает все приходящие «наводки», включая призывы к вооруженным протестам и потенциальные угрозы.