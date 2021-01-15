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ФБР рассказало о множестве угроз в преддверии инаугурации Байдена 

Lenta.ru 30 минут назад
ФБР рассказало об угрозах в преддверии инаугурации Байдена
Фото: BRANDON BELL / Reuters
Директор ФБР Кристофер Рэй рассказал о большом количестве угроз в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. Его слова на брифинге по безопасности мероприятия передает РИА Новости.
В частности, бюро обеспокоено большим количеством разговоров о возможных мероприятиях в этот день, в том числе и о вооруженных протестах в Вашингтоне и столицах штатов по всей стране. В частности, опасения вызывает возможность проявления насилия на этих шествиях.
Рэй подчеркнул, что ФБР отслеживает все приходящие «наводки», включая призывы к вооруженным протестам и потенциальные угрозы.
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В мире , США , Джозеф Байден , ФБР , РИА Новости
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