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Трамп пообещал останавливать «бесконечные войны» даже после своего ухода с поста 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Трамп пообещал прекращать «бесконечные войны»
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал останавливать войны даже после своего ухода с поста. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По словам Трампа, он будет всегда стремиться прекращать «бесконечные войны». Президент отметил, что в настоящий момент присутствие Вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Он также добавил, что в Ираке и Сирии та же ситуация.
Глава государства также подчеркнул, что ему удалось восстановить Вооруженные силы США и поддерживать американских солдат. Он рассказал, что 2,5 триллиона долларов было инвестировано в «красивое новое оборудование», которое было произведено в США.
В начале ноября 2020-го в СМИ поступали сообщения о том, что Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.
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Комментарии 1
В мире , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , Афганистан , Ирак , Сирия , США
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