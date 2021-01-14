Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Bild: Меркель планирует ужесточить карантин в Германии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Bild: Меркель планирует ужесточить карантин в Германии
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена существенно ужесточить действующий в ФРГ предварительно до 31 января карантин из-за новых штаммов коронавируса, обсуждается возможность полной остановки общественного транспорта. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Меркель хочет провести 20 января совещание с главами регионов и принять решение по "мега-локдауну". В частности, власти намерены обсудить введение комендантского часа, полностью перевести, где возможно, работников предприятий на удаленку и временно остановить движение общественного транспорта. Министерство транспорта ФРГ проверяет, какие последствия это может иметь для логистической системы страны и как обеспечить бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами и продуктами.
Канцлер обсудила два дня назад вопрос ужесточения мер с министром здравоохранения Йенсом Шпаном, пишет газета. Переговоры прошли в условиях строжайшей секретности, отметила Bild. По ее информации, Меркель особенно встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует продлить и ужесточить карантин как минимум до конца февраля.
С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно. Ранее Меркель не исключила, что такой режим продлится еще 2-2,5 месяца.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
ТАСС: последние новости
СМИ: член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день СМИ: член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса В Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса
Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Йенс Шпан , Bild , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение