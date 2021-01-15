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Москва

Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила санкций 

РИА Новости и ещё 5 8 часов назад
Лукашенко: Белоруссия не заслужила санкций
Фото: РИА Новости
Белоруссия не заслужила санкций, нужно научиться противостоять санкционному давлению, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко принял с докладом председателя правления Нацбанка Белоруссии Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского.

"Всякого рода санкционное давление — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", — сказал глава государства.

По его словам, в ЕС "не дураки" и понимают, что около 3 тысяч предприятий разного рода функционируют и "завязаны" на Белоруссию. В этой связи, уверен Лукашенко, "обвала" в республике никто не хочет, потому что это повлечет "определенные недостатки и проблемы" в самом Евросоюзе.

"Поэтому надо работать со всеми — и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что в этом направлении необходимо работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов. Глава республики поинтересовался, как обстоят дела в этом вопросе.
Лукашенко пообещал ответить на «бандитские санкции» ЕС
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись с помощью спецтехники и спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В том числе ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится.
Американская сторона также ввела финансовые и визовые ограничения в отношении ряда представителей госорганов Белоруссии, в том числе силовых структур, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "подрыву белорусской демократии". В МИД республики заявили, что подготовили ответные меры и они будут введены в действие.
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В мире , Валерий Бельский , Павел Каллаур , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИА Sputnik , Литва
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