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Берлускони выписали из больницы 

РИА Новости и ещё 8 23 часа назад
Берлускони выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам источники в его партии "Вперед, Италия".
Политик уже вернулся домой к своей дочери Марине, которая проживает под Ниццей. На ее вилле экс-премьер провел большую часть локдауна в прошлом году.
В четверг Берлускони заявил, что госпитализация была необходима для проведения обследования, которое ему предписали его лечащие врачи. 84-летний политик отметил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.
В 2016 году Берлускони провели операцию по замене аортального клапана.
Как указывает в связи с госпитализацией Берлускони газета Corriere della Sera, накануне он должен был дать показания в суде города Сиена. Там проходит процесс, в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний, подкупе свидетелей в ходе так называемого дела "Руби" о причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Выросшее из этого коррупционное расследование дошло до суда и было разбито на несколько дел, каждое из которых было выделено в отдельное производство и передано в различные итальянские города.
Таким образом, из-за состояния Берлускони его участие в заседаниях перенесено на апрель, отмечает газета.
В сентябре Берлускони перенес коронавирус и попал в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней. После этого политик выздоравливал в своей резиденции в Аркоре под Миланом. В середине октября сообщалось, что политик не имел симптомов заболевания и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.
В конце ноябре один из адвокатов сообщил, что состояние здоровья Берлускони ухудшилось. Это связали с его активной деятельностью в последнее время, которой врачи ему заниматься не советовали. Берлускони был предписан "полный домашний отдых, никакого передвижения и никакой деятельности".
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В мире , Сильвио Берлускони , Сorriere della sera , Италия , Монако , Ницца , Рим , Франция
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