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Более половины американцев выступают за отстранение Трампа, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
Более половины американцев поддержали отстранение Трампа
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Более 55% американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности в связи с беспорядками в Капитолии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Axios совместно с исследовательской компанией Ipsos.
Опрос проводился в период с 11 по 13 января, в нем приняли участие 1 019 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,4 процентных пункта. По данным опроса, 56% опрошенных американцев заявили, что Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности. На прошлой неделе во время опроса, проводившегося 6 и 7 января, так ответили только 51% респондентов.
Отстранение Трампа поддержали на этой неделе 94% демократов и только 17% республиканцев, свидетельствуют данные опроса. Отмечается, что 64% опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают "недавнее поведение" Трампа, в то время как 96% демократов его поведение не поддержали.
Кроме того, 67% республиканцев считают, что республиканская партия лучше, когда в неё входит Дональд Трамп, однако видеть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году хотят 57% республиканцев.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ направят в сенат.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп
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