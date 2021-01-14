Более половины американцев поддержали отстранение Трампа

Более 55% американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности в связи с беспорядками в Капитолии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Axios совместно с исследовательской компанией Ipsos.

Опрос проводился в период с 11 по 13 января, в нем приняли участие 1 019 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,4 процентных пункта. По данным опроса, 56% опрошенных американцев заявили, что Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности. На прошлой неделе во время опроса, проводившегося 6 и 7 января, так ответили только 51% респондентов.

Отстранение Трампа поддержали на этой неделе 94% демократов и только 17% республиканцев, свидетельствуют данные опроса. Отмечается, что 64% опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают "недавнее поведение" Трампа, в то время как 96% демократов его поведение не поддержали.

Кроме того, 67% республиканцев считают, что республиканская партия лучше, когда в неё входит Дональд Трамп, однако видеть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году хотят 57% республиканцев.