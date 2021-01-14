23 умерли человека после прививки вакциной Pfizer

Специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

"Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, каждый такой случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привито больше 25 тысяч человек.

Как отметила телекомпания NRK со ссылкой на агентство, все смертельные случаи зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет, имевших слабое здоровье.