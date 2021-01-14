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Москва

На Украине оценили решение ЕСПЧ по Крыму 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
На Украине сочли победой решение ЕСПЧ по Крыму
Фото: ТАСС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о Крыме важным шагом и пригрозил России «ответственностью за агрессию». Об этом пишет «Европейская правда».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.
Сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека признал украинскую жалобу на действия России в Крыму «частично приемлемой». При этом в своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что в данном деле не будет рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права.
ЕСПЧ частично рассмотрит жалобу Украины против России о правах человека в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение ЕСПЧ о приемлемости рассмотрения иска «победой Украины».

«Это важный шаг на пути по привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти», — заверил Кулеба.

Он также напомнил, что Украина обратилась не только в ЕСПЧ, но и в Международный морской трибунал и суд ООН.
В свою очередь министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в Facebook, что решение ЕСПЧ — «первая промежуточная победа в серии дел Украины против России». Он также отметил, что это дело — «мощный месседж» о том, что вопрос Крыма остается приоритетом как украинской, так и европейской политики.
Ранее представители Минюста РФ отметили, что европейский суд не будет рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.
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Комментарии 5
В мире , Дмитрий Кулеба , Денис Малюська , ЕСПЧ , МИД , ООН , Минюст РФ
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